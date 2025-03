Dall’Inter al Napoli, decisione presa: che sfida di calciomercato

Il Napoli e l’Inter, oltre che per lo scudetto, si stanno sfidando anche in sede di calciomercato.

Dopo l’ultimo turno di campionato, di fatto, il Napoli ha visto aumentare il proprio distacco dall’Inter. La squadra di Simone Inzaghi, dunque, ha adesso tre punti di vantaggio sul team partenopeo.

Il Napoli, di fatto, con il pari rimediato a Venezia ha fallito la possibilità di mettere ancora più pressione all’Inter. Tuttavia, in attesa del ritorno del campionato dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni, queste due squadre si stanno sfidando anche in sede di calciomercato.

Calciomercato, Inter e Napoli su Lorenzo Lucca dell’Udinese: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, Inter e Napoli stanno seguendo molto da vicino Lorenzo Lucca dell’Udinese. L’ex Pisa, di fatto, rispecchierebbe al massimo tutte le caratteristiche per fare l’anno prossimo il vice-Lukaku.

Anche l’Inter, visto l’addio certo di Correa a parametro zero, si sta muovendo per avere delle alternative a Lautaro Martinez e a Marcus Marotta. Beppe Marotta e Piero Ausilio, infatti, sono sulle tracce anche di giocatori come Castro del Bologna e di Krstovic del Lecce.

