Rivoluzione Napoli, è tutto confermato: non si torna più indietro

In vista della prossima stagione, Manna è già a lavoro per rinnovare la rosa: rivoluzione pronta, visto che ci sono ben nove operazioni nel mirino.

L’ultima domenica di Serie A si è rivelata particolarmente amara per gli uomini di Antonio Conte: lo scialbo pareggio a reti bianche di Venezia si è andato a sommare al successo corsaro dell’Inter sul campo dell’Atalanta, portando a tre i punti di distanza tra le due compagini. Il calendario e i tanti impegni dei nerazzurri indicano che la strada verso il tricolore non è stata ancora chiusa del tutto ma quello che è emerso da queste ultime settimane è che la rosa del Napoli avrà sicuramente bisogno di nuovi innesti.

Non si fanno proclami né si guarda troppo al di là di maggio ma l’ipotesi di un Conte che in caso di scudetto possa lasciare la piazza non sta bloccando le operazioni di Manna, sempre attivo anche sul fronte interno: da questo punto di vista, è vicino l’accordo per il rinnovo di Alex Meret e di un altro top player azzurro, oltre ad altri nomi per allungare la rosa.

Napoli, nove nomi sul taccuino di Manna

A prescindere dallo scudetto, il Napoli certamente giocherà la prossima Champion’s League e la rosa attualmente a disposizione di Conte non è assolutamente attrezzata per tenere passo al doppio incontro. Per ovviare a questo limite, il ds del Napoli Manna è continuamente a lavoro per bloccare alcuni top player e per rinforzare e allungare la rosa in tutti i reparti.

Detto di Meret, per cui la fumata bianca dovrebbe arrivare a breve, il Napoli. Secondo quanto detto da Valter De Maggio a ‘Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli’, avrebbe offerto il rinnovo di contratto anche a Zambo Anguissa. I partenopei, di fatto, hanno deciso di attivare la clausola per il rinnovo automatico fino al 2027 e contestualmente gli hanno proposto di allungare fino al 2029.

Napoli, Marianucci ma non solo: Manna prepara la rivoluzione

Lo stesso De Maggio ha poi aggiunto altri particolari sulle strategie di mercato del Napoli, sviscerando alcuni nomi presenti nel laptop del direttore sportivo del Napoli. Detto di Marianucci, operazione confermata anche dall’Empoli. Manna andrà sicuramente alla ricerca anche di un centrale da aggiungere a Buongiorno e Rahmani . Da questo punto di vista, di fatto, il preferito sembra essere il francese classe 2000 dell’Udinese Solet.

In estate poi verranno sicuramente reinvestiti anche i proventi di Kvaratskhelia, andando a ingaggiare degli esterni in grado di creare superiorità numerica. Il preferito è Zhegrova, accostato al Napoli anche durante il mercato di gennaio. Mentre l’ultima novità è Paixao del Feyenoord, autentico mattatore del Milan in Champions.

