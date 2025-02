Caso Osimhen, l’eventualità che potrebbe cambiare tutto: trema il Napoli

Ultimissime Napoli- C’è un’eventualità che potrebbe cambiare tutto nell’ambito del processo a De Laurentiis: la rivelazione.

Ha spaventato i tifosi la notizia del rinvio a giudizio chiesto dai PM contro De Laurentiis per falso in bilancio. Tali accuse nascono sulla base di una serie di operazione avvenute fra il 2019 e il 2021, in aprticolare quelle riguardanti gli acquisti di Victor Osimhen e Kostas Manolas. Il club si è difeso fermamente per bocca degli avvocati del patron, che hanno rassicurato i tifosi rispetto al buon esito di queste situazioni. Nonostante ciò, un po’ di preoccupazione fra i tifosi azzurri è normale.

Napoli, il caso che accentua il rischio penalizzazioni

Stamattina raccontavamo di come in ambito sportivo i rischi fossero abbastanza limitati: il Napoli al riguardo è stato infatti già assolto nel 2022 e la riapertura del caso è possibile solo tramite revocazione, ovvero con un’impugnazione straordinaria sulla base di fatti nuovi emersi rispetto al precedente giudizio.

Ciò era avvenuto nel caso della Juventus, ma in quel caso i fatti nuovi erano piuttosto forti, trattandosi di intercettazioni telefoniche degli stessi dirigenti. L’edizione odierna di “Il Mattino” evidenzia però un’altra possibile situazione nuova che sarebbe idonea a riaprire il caso in ambito sportivo: gli interrogatori dei tre giovani passati al Lille nell’ambito dell’operazione Osimhen.

Si tratta dei tre ragazzi Ciro Palmieri, Luigi Liguori e Claudio Manzi, passati al Lille nell’ambito dell’operazione ma mai visti in campo con la maglia della squadra francese. Oltre a loro, potrebbe essere ascoltato anche Orestis Karnezis, portiere anche lui rientrato nell’affare.

I tre, in caso di rinvio a giudizio, verrebbero sicuramente interrogati nel processo. Il quotidiano lo conferma ipotizzando anche delle possibili domande nei loro confronti: “Quanto tempo sono stati a Lille?”, “Hanno mai indossato la maglia del club transalpino”. Ovvio che le risposte a simili domande possano influenzare il parere del Procura Federale e costituire degli elementi nuovi per riaprire il caso. Se ne riparlerà, comunque, fra un po’: solo a seguito di un rinvio a giudizioci si potrà porre un simile problema.