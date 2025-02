Rinvio a giudizio per De Laurentiis: tre anni di irregolarità

Chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: accusato di falso in bilancio

Lo scorso novembre la chiusura delle indagini, ora la svolta prevedibile: il mondo Napoli apprende la notizia del rinvio a giudizio di Aurelio De Laurentiis. Infatti, come riporta ANSA, i pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano hanno chiesto di avviare il processo per il presidente azzurro con l’accusa di falso in bilancio. Chiesto il processo anche per l’amministratore delegato del club Andrea Chiavelli.

La procura di Roma contesta un presunto falso in bilancio registrato dal Napoli negli anni che vanno dal 2019 al 2021. In particolare, a destare sospetto nei magistrati, sono le compravendite dei cartellini di Manolas e Osimhen.

Plusvalenze fittizie, la giustizia sportiva aveva già prosciolto il Napoli

Bisogna aggiungere che la giustizia sportiva aveva studiato il caso già nel 2022, quando arrivò il proscioglimento sia di Aurelio De Laurentiis che del Napoli. Infatti, il Tribunale federale aveva studiato le carte dell’acquisto di Osimhen, non riscontrando un sistema regolare di operazioni illecite. Per questa ragione, la società azzurra e il produttore cinematografico furono prosciolti, mentre la Juventus subì la famosa penalizzazione e la conseguente esclusione dalle coppe europee.

Pochi mesi la pronuncia della giustizia sportiva, i fascicoli sono passati in mano ai pm della Procura di Napoli, fino al trasferimento degli atti alla procura romana. Aurelio De Laurentiis, quindi, è stato poi iscritto nel registro degli indagati con accusa di falso in bilancio. Di conseguenza, il rinvio a giudizio arrivato nelle scorse ore. In ogni caso, si provvederà al processo e il presidente del Napoli dovrà dimostrare la sua estraneità ai fatti.

Già lo scorso novembre 2024, quando le indagini furono decretate ormai chiuse, gli avvocati del presidente azzurro avevano dichiarato a mezzo stampa che il loro assistito avrebbe voluto fare chiarezza su tutta la faccenda, parlando con gli inquirenti. De Laurentiis si è difeso affermando che alla luce della solidità economica del club azzurro, non aveva alcun interesse a creare plusvalenze fittizie.