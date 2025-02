Napoli come la Juve? Ecco perché i casi sono diversi: cosa rischia De Laurentiis

Notizie calcio Napoli- Il caso del Napoli non può essere paragonato a quello della Juventus: cosa rischia il club di De Laurentiis.

Ha profondamente scosso l’ambiente azzurro la notizia per cui i PM di Roma abbiano chiesto il rinvio a giudizio per De Laurentiis con l’accusa di falso in bilancio. Le contestazioni hanno a che fare alle compravendite fra il 2019 e il 2021 di Kostas Manolas e Victor Osimhen: il primo rientrò in uno scambio in cui fu incluso anche il cartellino di Amadou Diawara, mentre il secondo in una complessa operazione in cui furono inseriti anche tre giovani (Liguori, Manzi e Palmieri) e il portiere Karnezis.

Le differenze fra i casi di Napoli e Juve

In merito a queste novità, avrebbe drizzato le antenne subito la giustizia sportiva: le news di ieri riportano infatti come la Procura Federale sia già pronta a chiedere gli atti alla Procura di Roma. La riapertura del caso, già giudicato nel 2022 con tanto di assoluzione, potrà avvenire sul piano sportivo solo però con revocazione, cioè attraverso un’impugnazione straordinaria che porti ad un nuovo giudizio nel caso in cui vengano riscontrati fatti nuovi rispetto al passato.

Viene in mente però come una simile circostanza sia già capitata in tempi abbastanza recenti in ambito sportivo nel caso della Juventus. Vanno evidenziate le peculiarità di questo caso però: infatti, in quel caso i nuovi elementi che portarono alla riapertura del caso erano le intercettazioni ai danni dei dirgenti bianconeri che, come ammesso dalla Corte federale d’Appello in fase di motivazione, confermavano “l’intenzionalità sottostante all’alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori”.

Napoli e Juve, le differenze fra i due casi

In più, in quel caso il processo proseguì con una condanna che avvenne non più per la questione plusvalenze, ma utilizzando l’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva in merito alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità.

Tale violazione, come detto, era avvenuta sulla base di prove piuttosto certe che confermavano l’intenzionalità nel farlo, ovvero “l’assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza (quanto meno sul piano sportivo) che la Corte federale non aveva potuto conoscere”.

Insomma, le peculiarità di quel caso rendono complicato un paragone. Il caso del Napoli sembra, quindi, piuttosto minore al momento e le probabilità di una sanzione sportiva sono piuttosto basse.