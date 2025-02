Napoli, si attiva la Procura Federale: si potrà riaprire il processo sportivo in un caso

Ultime Napoli calcio- Si attiva la Procura Federale dopo la richiesta di rinvio a giudizio: ci potranno essere conseguenze sportive in un caso solo.

Ha scorsso l’ambiente Napoli la notizia di stamattina per cui è stato chiesto da parte del PM il rinvio a giudizio contro il presidente De Laurentiis con l’accusa di falso in bilancio. Sarà il GUP a dover decidere se effettivamente il patron azzurro dovrà essere chiamato a rispondere in un processo di questa accusa, ma di certo un pizzico di tensione per queste notizie è normale. Dai legali del presidente, comunque, arrivano rassicurazioni rispetto ad un esito positivo di queste vicissitudini.

Napoli, in quale caso potranno esserci conseguenze sportive

Il portale Calcio e Finanza riporta un’ulteriore novità che non può tranquillizzare gli animi: la Procura Federale sarebbe infatti già pronta a chiedere alla Procura di Roma gli atti dell’inchiesta che hanno portato alla richiesta di rinvio a giudizio di stamattina. Si tratterebbe della seconda volta in cui avverrebbe una simile richiesta rispetto a questa vicenda.

Già nel 2024, infatti, era avvenuta una simile richiesta ma questa non ebbe seguito poiché gli atti d’indagine erano in quel momento segretati per esigenze inevstigative. In più, la giustizia sportiva si era già espressa nel 2022 in merito alla vicenda Osimhen, con il Tribunale federale che ha però prosciolto da ogni accusa i club e gli amministratori deferiti. Fu respinto, inoltre, l’appello presentato dalla Procura FIGC alla Corte Federale d’appello.

Non si può escludere adesso una riapertura del caso, che è possibile però solo in una circostanza: una volta ricevute le carte, infatti, la Procura Federale sarà chiamata a verificare la presenza di novità emerse nelle indagini rispetto all’ultima valutazione già effettuata e che, eventualmente, potrebbero portare alla riapertura del caso dinanzi alla giustizia sportiva.

Napoli, processo sportivo come la Juve?

Solo in questo caso sarà, così, possibile procedere alla revocazione per riaprire il caso. Non sarebbe, tra l’altro, la prima volta: avvenne così, ad esempio, nel caso della Juventus, complici l’arrivo di nuove indagini. In quel caso, il Napoli non fu coinvolto dalle novità investigative e per questo la richiesta avvenne solo ai danni della Juventus.

Sarà comunque sempre da valutare se la richiesta del PM sia avvenuta sulla base di elementi effettivamente nuovi rispetto a quelli emersi nel 2022 e se questi siano effettivamente idonei ad avere conseguenze sul piano sportivo. Nel caso della Juventus, le nuove verifiche portarono ad una penalizzazione che, dopo vari ribaltamenti di fronte, fu fissata a 10 punti.