Criscitiello attacca di nuovo il Napoli: tirato in ballo anche Conte!

Napoli calcio – ultimissime. Nuovo attacco di Michele Criscitiello al Napoli: coinvolto stavolta anche l’allenatore Antonio Conte.

Continuano a far discutere i commenti sul Napoli rilasciati sull’emittente Sportitalia. Il caso è partito con la gag con cui Michele Criscitiello e Tancredi Palmeri hanno ironizzato sul mercato azzurro. I due giornalisti hanno infatti riaperto la porta che simboleggia la fine del calciomercato chiedendo se ci fossero Garnacho, Adeyemi e Saint-Maximin, i tre acquisti saltati in casa azzurra. A questa gag, poco apprezzata dal pubblico napoletano, è seguita la protesta di tanti, fra cui anche Manuel Parlato, giornalista della stessa emittente che ha commentato in modo negativo quanto accaduto nella diretta di ieri sera a Sportitalia.

Criscitiello attacca di nuovo il Napoli: le parole

Questo ha causato la furia di Criscitiello, che ha, di fatto, “cacciato” il giornalista dalla sua emittente in diretta, invitandolo ad andare a lavorare a Canale 21. Parlato era oggi presente alla conferenza stampa di Giovanni Manna e il suo intervento è stato accolto da un messaggio di vicinanza del responsabile della comunicazione della SSC Napoli Nicola Lombardo. Da qui, è seguita nel corso della diretta di Sportitalia di oggi la risposta duramente polemica di Michele Criscitiello.

Stavolta il giornalista ha tirato in ballo anche Antonio Conte, criticando duramente la comunicazione del Napoli:

“Conte, un grandissimo allenatore, in tutto, è abituato ad altri club: Juventus, Inter, Tottenham ecc… Però Conte lo devi saper gestire. A livello mediatico c’è una enorme differenza di comunicazione tra il Milan, Inter, Juventus e il Napoli“.

Criscitiello contro il Napoli

Criscitiello si è detto poi nettamente sorpreso della difesa effettuata in conferenza stampa nei confronti di Parlato:

“Io sto sostenendo la linea Conte, ma al Napoli non va bene, perciò oggi Nicola Lombardo fa un messaggio in conferenza stampa in difesa di Parlato”

Criscitiello sostiene quindi di non ave fatto nulla di male nel “cacciare” in diretta Manuel Parlato, nonostante l’intervento odierno anche dell’Ordine dei Giornalisti della Campania per censurare il fatto e difendere il collega.

La polemica prosegue, quindi, senza stemperamento di toni. L’unico ad alleggerire i toni di questa discussione è stato il comico Peppe Iodice, che ha ironicamente postato un video sui suoi social in cui “telefona” Criscitiello. Al video ha riposto sorridendo anche lo stesso Criscitiello: “Grande Peppe, oggi è il compleanno di Manuel e gli ho fatto un grande regalo!”