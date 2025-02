Si chiude la porta, Criscitiello e Palmeri “scherzano”sul mercato del Napoli: immagini virali

Ultimissime Napoli – Siparietto tra i due giornalisti riguardo i colpi mancati di De Laurentiis: le immagini hanno già fatto il giro del web.

La sessione invernale di calciomercato si è ufficialmente conclusa, e, come da tradizione, la chiusura della porta dell’Hotel Sheraton di Milano ha segnato la fine delle trattative. Per il Napoli, tuttavia, il mercato si è chiuso con più rimpianti che soddisfazioni.

Il club partenopeo, infatti, non è riuscito a portare a casa i grandi colpi sperati, dovendo ripiegare su un’operazione last minute. A sottolineare l’epilogo delle trattative azzurre ci hanno pensato i giornalisti Tancredi Palmeri e Michele Criscitiello, protagonisti di un siparietto diventato rapidamente virale.

Palmeri ironizza, Criscitiello rincara: Okafor non convince

Dopo aver visto la porta chiudersi, Palmeri l’ha riaperta ironizzando sui mancati acquisti del Napoli: “C’è Garnacho? C’è Adeyemi?” (un chiaro riferimento ai due giocatori che il DS Giovanni Manna aveva provato a portare in azzurro per sostituire Kvaratskhelia, ceduto al PSG). Criscitiello ha poi rincarato la dose: “Non ci sono né Garnacho né Adeyemi, ma Okafor.” Questo riferimento è all’attaccante svizzero, arrivato dal Milan con formula di prestito oneroso e un possibile diritto di riscatto.

L’operazione, seppur utile, non ha infiammato la piazza che sperava in un colpo di maggiore impatto. Ora toccherà a Okafor dimostrare di poter essere rinforzo all’altezza e al Napoli cercare di ritrovare la competitività persa in questa stagione travagliata, per lui, in rossonero.