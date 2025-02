Peppe Iodice chiama Criscitiello: la gag dopo le polemiche sul Napoli (VIDEO)

Calcio Napoli ultimissime- La gag ci Peppe Iodice: la telefonata a Michele Criscitiello dopo le recenti polemiche con i tifosi del Napoli.

Negli ultimi giorni hanno fatto un po’ arrabbiare alcuni tifosi del Napoli alcuni fatti accaduti sull’emittente Sportitalia. L’inizio è stata una gag in collaborazione fra Michele Criscitiello e Tancredi Palmeri in diretta appena dopo la fine del calciomercato. Palmeri ha infatti ironizzato riaprendo la porta che simboleggia la chiusura del mercato “cercando” i calciatori non acquistati dal Napoli, cioè Garnacho, Adeyemi e Saint-Maximin.

L’ironia di Peppe Iodice su Criscitiello e Sportitalia

L’intento ironico della trasmissione non è stato apprezzato in terra azzurra e ha espresso disappunto in diretta nella trasmissione di ieri anche un giornalista della stessa emittente come Manuel Parlato. Il suo tentativo di spiegare l’accaduto è stato però interrotto bruscamente da Criscitiello, che ha di fatto “cacciato” in diretta il giornalista napoletano, annunciando che non lavorerà più per Sportitalia e invitandolo, invece, a lavorare per l’emittente partenopea Canale 21. Su tutte queste vicende, ha provato ad ironizzare con un suo video Peppe Iodice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Iodice inscena ironicamente la sua solita “telefonata” al personaggio coinvolto, questa volta Michele Criscitiello in persona. Dopo avergli chiesto ironicamente cosa avesse combinato, ha commentato affermando di non aver visto il tutto poichè il canale 60 (su cui vanno in onda le trasmissioni di Sportitalia) fosse troppo lontano nel televisore.

L’ironia sul caso Parlato-Criscitiello

Poi arriva un ironica presa di posizione sulla vicenda coinvolgente Manuel Parlato:

Ieri sera sembravi uno di quei proprietari di terra con l’albero suo di arance e appena si avvicina qualcuno lo fucila! Ti sei comportato proprio così, ma hai fatto una cosa strana: hai fatto un piacere a Manuel Parlato che non sapeva come andarsene!

La presa di posizione a favore del giornalista napoletano è stata quindi ricca di ironia dopo i fatti di ieri sera. Su quest’ultimi a recentemente preso posizione anche l’Ordine dei Giornalisti della Campania, condannano fermamente la vicenda:

Fatti di una gravità inaudita che vedono l’Ordine dei Giornalisti della Campania non solo solidale e al fianco di Canale 21 e Manuel Parlato, ma pronto a inviare un esposto disciplinare all’Ordine lombardo. Non sono accettabili sia l’atteggiamento denigratorio nei confronti dell’emittente Canale 21 sia la frase rivolta a Parlato che offende il nostro collega e limita la libertà di espressione del giornalista per una sua difesa d’ufficio dei napoletani. Tutti elementi deontologicamente molto gravi e inaccettabili in un paese democratico.

Fatti che, insomma, faranno ancora discutere e alimentare polemiche, ma che intanto sono stati trattati con la solita imperdibile ironia anche da un comico di livello assoluto come Peppe Iodice.