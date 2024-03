Siparietto Calzona-Ostigard in aeroporto: svelato cosa si sono detti

Dopo Inter-Napoli, Calzona e Ostigard son partiti rispettivamente alla volta di Slovacchia e Norvegia. Svelato un siparietto tra i due in aeroporto.

All’indomani del pareggio in campionato contro l’Inter, ha preso il via la sosta delle Nazionali. Sono diversi gli azzurri che hanno lasciato Napoli per partire verso i ritiri delle varie Nazionali in giro per il mondo. Tra questi ci sono il tecnico azzurro Calzona, volato verso la Slovacchia, ed il difensore Ostigard, volato in Norvegia.

I due domani sera si sfideranno nel match valido per l’amichevole tra le due Nazionali prima del ritorno nel club. Spunta un siparietto tra Calzona e Ostigard in aeroporto.

Siparietto in aeroporto tra Calzona e Ostigard: ecco cosa si sono detti

La sosta delle Nazionali volge ormai verso il termine, con l’ultimo impegno da disputare prima di ritornare nei rispettivi club. Domani sera sarà la volta di Slovacchia e Norvegia, che si affronteranno nell’amichevole in programma ad Oslo. Nel match si scontreranno due azzurri: il tecnico Francesco Calzona ed il difensore Leo Ostigard. L’allenatore del Napoli e C.T. della Slovacchia ha svelato in conferenza stampa un simpatico siparietto avvenuto in aereoporto proprio con il difensore norvegese: “Ho incontrato Ostigard all’aeroporto. Mi ha detto: “Vi facciamo 3 gol e vi rispediamo a casa”. Scatta dunque la sfida a distanza tra i due tesserati del Napoli, che domani si ritroveranno da avversari nell’impegno con le rispettive Nazionali. Il difensore azzurro ha lanciato un chiaro avvertimento al proprio allenatore – che domani sarà però suo avversario – in vista della sfida tra Norvegia e Slovacchia.

Ovviamente l’impegno non è valevole per nessun evento UEFA e FIFA, ma soltanto in preparazione dei prossimi campionati europei. In estate però non sarà protagonista dell’importante competizione per Nazionali il difensore del Napoli, visto che la Norvegia non è riuscita a staccare il pass per la fase finale. Discorso inverso per quanto riguarda Calzona, che ha condotto egregiamente la sua Slovacchia ad Euro2024, dove si augura di essere la rivelazione del torneo. L’attesa però è solamente per domani sera, quando alle 19:00 all’Ullevaal Stadion di Oslo scatterà l’amichevole tra Norvegia e Slovacchia. Staremo a vedere se Ostigard manterrà la promessa data a Calzona, o se il Commissario Tecnico della Slovacchia farà uno scherzetto al difensore azzurro. Ovviamente dopo che Calzona ha annunciato questo simpatico siparietto in conferenza stampa, ce ne sarà probabilmente un altro nel post partita. Poi molto dipenderà da come si concluderà il match, che sancirà chi tornerà a Napoli con allegria e chi con la delusione.