Kim ha perso il posto da titolare al Bayern Monaco, Tuchel svela il motivo

Momento complicato per Kim Min-Jae, dallo scudetto con il Napoli alla panchina con il Bayern Monaco: il tecnico Tuchel svela il motivo.

Una stagione davvero complessa per il Napoli, che dopo lo scudetto vinto si ritrova praticamente fuori da tutti gli obiettivi stagionali e con il solo campionato da giocare, dove tra l’altro deve effettuare una disperata rincorsa per rientrare tra le formazioni che parteciperanno alla prossima Champions League, fondamentale per gli introiti da destinare alle casse della società.

Un’annata storta per i campioni d’Italia, ma anche per tutti i grandi protagonisti della vittoria del tricolore. Anche chi è andato via, infatti, non sta vivendo una stagione ad alti livelli. È il caso di Kim Min-Jae, il difensore sudcoreano che lo scorso anno è stato eletto miglior centrale difensivo della Serie A ed è passato in estate dal Napoli al Bayern Monaco previa pagamento della clausola rescissoria da 45 milioni di euro.

Kim riserva al Bayern Monaco, lo sfogo in una intervista

Ebbene dopo un’avvio di campionato al top, Kim ha lentamente perso terreno, diventando una riserva al Bayern Monaco. Titolare fisso al centro della difesa fino a poco prima di Natale: 21 partite su 23 da titolare, poi la chiamata della Corea del Sud per la Coppa d’Asia che ha cambiato tutto. Kim ha saltato cinque partite del Bayern e quando è tornato (la sua nazionale è uscita in semifinale, ndr) è ripartito titolare prima di finire in panchina nelle ultime tre partite contro Lazio, Mainz e Darmstadt. Percorso inverso, invece, per l’ex Juventus, Matthijs De Ligt. L’olandese era scivolato in panchina dopo l’arrivo dell’ex Napoli, salvo poi riprendersi il posto da titolare nel corso della Coppa d’Asia.

Lo stesso Kim ne ha parlato, rilasciando un’intervista ai microfoni di T-Online. Ecco quanto evidenziato:

Non ho mai provato una cosa simile, ma penso che potrei imparare qualcosa da questa situazione. Il fatto di non giocare non vuol dire che sono completamente fuori strada, ho sempre fiducia nelle mie capacità quando scendo in campo. Ho giocato molte partite, ma siccome al Bayern ci sono tanti buoni giocatori può anche capitare di non giocare.

Tuchel spiega il motivo della sua scelta

A commentare il momento di Kim è stato lo stesso allenatore del Bayern Monaco, Thomas Thuchel, che ha spiegato per quale motivo al momento il sudcoreano è scivolato indietro nelle gerarchie:

È estremamente difficile per Min-jae, soprattutto perché merita davvero di giocare ed è straordinariamente bravo. Ma a volte è così. Al momento non c’è l’esigenza di cambiare.

Il Bayern Monaco ha trovato un suo equilibrio e Kim dovrà lottare per riconquistare il posto da titolare, una condizione totalmente nuova per un centrale – al Napoli e non solo – abituato a essere considerato il leader della difesa.