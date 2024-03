“Qual è il tuo posto preferito di Napoli?”: la risposta di Meret è imperdibile, a sorpresa!

Alex Meret ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club: il portiere azzurro ha svelato i suoi hobbies, i suoi idoli, i suoi sogni e anche il suo rito scaramantico.

Negli ultimi anni, complice anche la vittoria dello scudetto, il Napoli è cresciuto moltissimo. Non solo in campo, dove, eccetto questa stagione, i risultati parlano da sé, ma anche fuori dal rettangolo di gioco.

Se i risultati in questa stagione stentano ad arrivare, lo stesso non lo si può dire del brand Napoli che continua a crescere e ad espandersi nel mondo. Nucleo fondamentale di questa crescita, in un mondo sempre più digitalizzato, ovviamente sono i social network.

Da diverso tempo a questa parte, infatti, il Napoli sta curando maggiormente l’aspetto social della squadra portando format sempre diversi a seconda del social network in questione e il target di pubblico a cui si punta. In Italia, il profilo TikTok del Napoli ha fatto scuola e solo ora altri club stanno adottando la medesima politica.

Negli ultimi mesi, poi, anche su YouTube la SSC Napoli sta proponendo format innovativi che puntano a far scoprire aspetti nuovi dei propri beniamini ai tifosi azzurri. Protagonista del canale YouTbue del Napoli nel video pubblicato oggi è Alex Meret, numero 1 degli azzurri.

Meret a ruota libera: svelato il suo posto preferito a Napoli

Alex Meret, come tanti suoi compagni di squadra nel corso della stagione si è prestato per un breve video sul canale YouTube ufficiale del club.

Il portiere friulano, attraverso un simpatico botta e risposta con l’autore, si è fatto conoscere anche per aspetti non legati prettamente al calcio.

Meret ha svelato chi era il suo idolo da bambino e il suo rito scaramantico prima di ogni partita. L’ex Udinese, poi, ha rivelato anche il suo luogo preferito a Napoli.

Di seguito quanto evidenziato:

“Sono Alex, ho 26 anni e sono nato a Udine. Segni particolari? Senza tatuaggi. Sono al Napoli dal 2018 e il mio ruolo è il portiere. Da bambino il sogno nel cassetto era vincere un Mondiale e il mio idolo era Gianluigi Buffon, mentre l’idolo fuori dal calcio era Roger Federer. Il tennis è il mio sport preferito dopo il calcio. Hobby? Videogames e giochi da tavolo. Il mio film preferito è ‘Quasi Amici’. Il genere musicale che preferisco è il pop e gli artisti preferiti sono i Pinguini Tattici Nucleari. Serie tv preferita? Le regole del delitto perfetto. L’attore preferito è Leonardo Di Caprio. Piatto preferito? Grigliata di carne, mentre quello napoletano è la pizza. Rito scaramantico? Metto prima il parastinco sinistro e poi quello destro. La città del mio cuore è Udine. Il mio viaggio più bello è stato alle Seychelles, vorrei farne uno alle Maldive. Luogo preferito di Napoli? Lo Stadio Maradona. Una parola in napoletano? Jamm ja!

Meret, poi, ha voluto concludere salutando tutti i tifosi azzurri e ha lanciato loro un invito allo Stadio Maradona: “Un saluto a tutti i tifosi, vi aspettiamo allo stadio”

Di seguito il video: