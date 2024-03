“De Laurentiis chiama Sarri”: da Roma si sbilanciano, rivelata la reazione del tecnico

Maurizio Sarri sempre più lontano dalla Lazio: De Laurentiis pensa al ritorno in panchina dell’ex allenatore della Juventus.

Maurizio Sarri sembra essere sempre più lontano dalla Lazio ma, nonostante qualche battibecco accesso a distanza con il presidente Lotito, nelle ultime ore, è stato emanato un comunicato da parte della società biancoceleste in cui si affermava che, nei riguardi del tecnico toscano, c’è massima fiducia. L’ex allenatore dell’Empoli, però, sembra esser arrivato a fine ciclo: la sconfitta contro il Bayern Monaco ha spento definitivamente le ambizioni del pubblico laziale dato il quarto posto, troppo lontano.

La spumeggiante squadra, vista ed ammirata lo scorso anno, sembra un lontano ricordo in una stagione piena di difficoltà e di scelte societarie sul mercato non condivise dallo stesso Sarri. Il tecnico, a questo punto, potrebbe davvero lasciare la capitale per accasarsi a Firenze, la cui piazza accoglierebbe con fiducia l’ex mister della Juventus per ambire all’Europa che conta con una squadra abbastanza discreta.

Intanto, sullo sfondo, secondo quanto riporta “Il Messaggero” ci sarebbe l’interesse di De Laurentiis che starebbe monitorando la situazione per infilarsi nelle trattative e riportare a Napoli colui che Napoli ha fatto sognare e come. Sotto l’ombra del Vesuvio ha condotto la sua squadra per tre anni senza vincere nulla ma lasciando un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi.

Sarri torna al Napoli? Per l’addio alla Lazio c’è l’ostacolo Lotito

Maurizio Sarri potrebbe realmente valutare il ritorno nel capoluogo campano a causa sia dell’eventuale forte volontà di De Laurentiis sia dall’opportunità di ricostruire, come piace a lui, una squadra basata sulle proprie esigenze. Nel dettaglio, il tecnico potrebbe valutare di riprendere quello che sarebbe definito “un progetto lasciato incompiuto”, riporta la medesima fonte.

Dopo l’addio al Napoli, si è accasato a Londra, sponda Chelsea, con cui ha vinto una Europa League nel 2019 contro l’Arsenal per 4-1. In seguito c’è stata la tempestosa parentesi juventina con cui ha vinto uno scudetto ma non ha conquistato nè i tifosi nè la società di quel tempo causa eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Lione.

Il presente dice Lazio e il contratto che lega Sarri alla piazza biancoceleste scadrà nel 2025, come ricordato nell’ultimo comunicato inviato dalla società. Claudio Lotito non ha alcuna intenzione di pagare a vuoto l’allenatore toscano nella stagione 2024/25 e per questa ragione, in caso di ritorno a Napoli o di partenza verso altri lidi, dovrà essere lui in persona a prendere posizione ed a risolvere il contratto.