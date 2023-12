Ufficiale, che tegola la Salernitana: il suo miglior giocatore salterà la sfida al Napoli

La coppa d’Africa prenderà il via tra poche settimane, per la precisione il 13 gennaio, con molti club che perderanno vari giocatori.

Ci siamo quasi, tra poche settimane la Coppa d’Africa 2024 prenderà il via, con vari club europei che perderanno alcuni dei propri protagonisti per un periodo che andrà dalle 2 settimane all’intero mese di gennaio.

Il via è infatti previsto per il 13 gennaio, con la finale programmata invece per l’11 di febbraio.

Tegola granata, grande perdita per la Salernitana

Tra le squadre più colpite certamente il Napoli, che rinuncerà a Victor Osimhen e Anguissa, ma i campioni d’Italia in carica, non saranno i soli a dover far fronte ad un gennaio “complicato”.

Tra le compagini più colpite ci sarà la Salernitana di Pippo Inzaghi, che quest’oggi, ha inoltre ricevuto una pessima notizia dall’infermeria. Boulaye Dia, attaccante senegalese, ha rimediato un infortunio di media entità nell’ultima gara contro il Milan.

Stando al comunicato pubblicato dalla società granata, l’ex Villareal ha riportato una lesione di media entità del bicipe femorale sinistro, che lo terrà out per un periodo che andrà dalle 4 o 5 settimane. In pratica, l’attaccante sarà out già dalla prossima e con assoluta certezza non sarà al Maradona, dove proprio l’anno scorso siglò un goal storico.

Possibile che il Senegal decida di convocarlo comunque, ma ad oggi, anche la sua presenza nel massimo torneo africano è in forte discussione.