Napoli Cagliari, tornelli aperti con ritardo: problemi allo Stadio Maradona

Ancora chiusi tutti gli accessi allo stadio Diego Armando Maradona, ci sono gravi problemi

Tutto pronto per Napoli-Cagliari. Una partita da ex per Walter Mazzarri che certamente vorrà tornare alla vittoria contro la sua vecchia squadra. Il Napoli ha disperato bisogno dei tre punti che mancano già da due giornate. La situazione, in realtà, è diventata movimentata. A meno di due ore dal calcio d’inizio di Napoli-Cagliari gli accessi allo stadio sono ancora chiusi.

Tanti sono i tifosi che aspettano di entrare allo stadio di Fuorigrotta per iniziare a popolare i seggiolini del Maradona. A quanto pare però c’è un problema che impedisce di accedere all’interno della struttura.

Disagi al Maradona

Tifosi ancora bloccati all’esterno dello stadio. Così come appreso dai nostri inviati giunti a Fuorigrotta per assistere alla partita tra Napoli e Cagliari, ci sarebbero alcuni disagi. Molti treni metropolitani sono in ritardo o addirittura cancellati per evidenti guasti alla stazione di Pozzuoli.

Ritardi accumulati a oltre 50 minuti e tante cancellazioni. Da alcune stazione viene annunciato che “tutti i treni da e per Pozzuoli sono stati cancellati o ritardi di 50 minuti a causa di un guasto dell’impianto di circolazione”. I tornelli sono ancora chiusi, la situazione è però in costante aggiornamento.

AGGIORNAMENTO 16.45 – In questo momento sono stati aperti i tornelli e i tifosi all’esterno del Maradona stanno iniziando a occupare i primi posti

La partita si svolgerà regolarmente, nonostante qualche allarme di troppo causato all’esterno del Maradona dai tifosi che erano in attesa. Il forte vento che si è abbattuto su Napoli nella giornata di ieri e oggi ha causato qualche lieve danno alle coperture dello stadio e sono stati fatti tutti gli interventi del caso per capire se ci fosse qualche pericolo.

I tifosi, ora, stanno entrando pian piano all’interno dell’impianto di Fuorigrotta ma è stato scongiurato qualsiasi rischio rinvio della partita. Chi sta arrivando ora allo stadio riuscirà a entrare tranquillamente ma sarà fondamentale provare ad accelerare gli ingressi di tutti così da evitare anche il possibile slittamento della sfida di 15 o 30 minuti a causa dei disagi creati precedentemente.

La situazione sta tornando alla normalità ma se dovesse esserci qualche aggiornamento importante gli inviati di SpazioNapoli.it allo Stadio Maradona daranno notizie tempestive in merito.