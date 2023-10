Guai per i tifosi del Napoli allo Stadio: pagheranno multe salate

I tifosi del Napoli dovranno stare molto attenti quando andranno allo Stadio Maradona se non vogliono pagare multe salatissime.

L’impianto di Fuorigrotta è sempre strapieno e i tifosi arrivano spesso ore e ore prima per evitare file kilometriche per entrare e godersi le partite della propria squadra del cuore. Per ogni partita arrivano al Maradona una media di oltre 50.000 tifosi e anche la situazione della viabilità diventa molto delicata da gestire nelle ore antecedenti e post partita.

Spesso i tifosi si sono lamentati per le condizioni poco semplici e poco comode per arrivare allo stadio, visto che i mezzi pubblici sono frequenti ma super affollati e non sempre riescono a trasportare tutti i tifosi che arrivano allo stadio.

Multe per i tifosi del Napoli: il Comune non transige

La partita del Napoli al ‘Maradona’ è sempre un evento straordinario che chiama a raccolta migliaia di tifosi e centinaia di autovetture e motocicli che spesso vengono parcheggiate in maniera “selvaggia”. I parcheggi custoditi all’esterno dell’impianto sportivo non bastano per contenere tutte le auto e le strade circostanti lo stadio vengono letteralmente prese d’assalto.

Parcheggiare all’esterno del ‘Maradona’ è praticamente impossibile se non si arriva ore e ore prima allo stadio e per questo il Comune sta valutando anche la riapertura dei parcheggi sotteranei che possono aiutare in qualche modo la viabilità.

Proprio la mancanza di parcheggi e le file kilometriche ai tornelli spesso portano i tifosi a parcheggiare nei posti dove è vietato sostare. Ma il Comune di Napoli ha deciso di essere intransigente in queste situazioni in cui si presentano allo stadio centinaia di auto e non appena è defluito il traffico si palesano i carrattrezzi per la rimozione forzata dell’auto.

I mezzi del Comune portano via – anche in più viaggi – tutte le auto ferme in divieto di sosta e al termine della partita, all’uscita dallo stadio molti tifosi non trovano più la propria autovettura. E per riprenderla occorre pagare una multa molto salata per “divieto di sosta” e anche il deposito dell’auto nei garage del Comune di Napoli.

Multe con cifre alle stelle: 42 euro (o 63 euro per quelli di peso superiore) più 4 euro per ogni kilometro percorso dal carro attrezzi per portare il veicolo in deposito. Si parla spesso di 250-300 euro di multa per aver sostato nei posti sbagliati all’esterno dello stadio, come succede regolarmente sin dall’inizio del campionato della stagione 2023-24.