Come comprare i biglietti del Napoli in Champions League in casa e in trasferta?

Le principali info sull’acquisto dei tagliandi per le sfide di Champions League targate Napoli, casalinghe e non.

L’aura della Champions League apparirà sempre più speciale in quel di Napoli piuttosto che in ogni qualsivoglia città europea. Questo, a causa della passione dimostrata dai partenopei proprio nel corso degli incontri della principale competizione d’Europa, nella quale gli azzurri hanno più volte figurato negli ultimi anni sfoggiando anche una propria ed indissolubile caratteristica: l’urlo dei 60.000 di Fuorigrotta.

Arrivati ai quarti per la prima volta nella propria storia, lo scorso anno soccombendo poi ad un più cinico Milan, il club partenopeo ha ulteriormente aumentato la voglia dei propri tifosi di seguire gli azzurri all’avventura. Avventura che inizierà ben presto in quel di Braga, con tutti i quesiti sulla vendita dei biglietti, sia in casa che in trasferta, ora a disposizione di tutta la fetta di tifo campana.

Champions League, come comprare i biglietti del Napoli in trasferta

Saranno i seguenti gli impegni europei per gli uomini di Rudi Garcia, affacciatisi alla Champions League 2023/24 da testa di serie del proprio girone:

20 settembre ore 21.00: Braga-Napoli;

3 ottobre ore 21.00: Napoli-Real Madrid;

24 ottobre ore 21.00: Union Berlino-Napoli;

8 novembre ore 18.45: Napoli-Union Berlino;

29 novembre ore 21.00: Real Madrid-Napoli;

12 dicembre ore 21.00: Napoli-Braga.

Il percorso nella competizione targata UEFA per gli azzurri comincerà dunque in trasferta, con gli uomini di Rudi Garcia impegnati al Municipal de Braga contro il club portoghese. In occasione della sfida, la SSC Napoli ha dunque dichiarato le modalità di vendita, che avverranno esclusivamente sulla piattaforma Ticketone. Essa sarà divisa in due fasi, con la FASE 1 in cui l’acquisto dei tagliandi sarà consentito soltanto ai possessori di Abbonamento FULL 2023/24.

Al termine di essa, in caso di biglietti ancora disponibili, andrà in vigore la FASE 2, aperta a tutti i tifosi. In entrambe le fasi sarà possibile acquistare un singolo biglietto per transazione (che verrà spedito in formato e-ticket via e-mail all’acquirente) e i prezzi saranno a discrezione del club ospitante. I seguenti metodi dovrebbero essere comuni per tutte le trasferte europee targate Napoli.

Champions League, come comprare i biglietti degli azzurri in casa

Discorso diverso, invece, lato match casalinghi. I biglietti saranno anch’essi distribuiti su Ticketone, ma ci sarà la possibilità di acquistare i tagliandi anche nei vari punti vendita evidenziati sul sito della SSC Napoli. Una parte dei tagliandi sarà inoltre destinata già dall’inizio ai possessori di Abbonamento FULL 2023/24, che dovranno semplicemente riscattare il proprio biglietto sulla piattaforma sopracitata.

La FASE 1 di vendita sarà quindi destinata ai possessori di Abbonamento ITALIA 2023/24, che potranno acquistare in anteprima i propri ticket a prezzo leggermente inferiore. Qualora i tagliandi fossero ancora disponibili, andrà in vigore la FASE 2, destinata ai possessori di SSC Napoli Fan Stadium Card che potranno a loro volta godere di un prezzo vantaggioso. Infine, in caso di disponibilità, gli ultimi tagliandi saranno accessibili tramite vendita libera nel corso della FASE 3, accessibile a tutti i tifosi.

Durante la FASE 2, ogni acquirente potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, purché ogni destinatario del tagliando sia munito di tessera del tifoso. Anche nel corso della FASE 3 il numero massimo di biglietti acquistabili su singola transazione sarà 4, senza però bisogno della tessera del tifoso. I prezzi saranno a discrezione del club di Aurelio De Laurentiis ed i seguenti metodi dovrebbero essere comuni per tutte le partite casalinghe degli azzurri in Champions.