Verso Napoli-Milan, il dato sull’azzurro fa sperare i tifosi

Spunta il dato inerente al protagonista di Napoli-Milan, che ben fa auspicare tutti i tifosi azzurri in vista della sfida.

Napoli-Milan sarà senza dubbio una sfida emozionante, alla quale i campani arrivano però ancora una volta senza il bomber Osimhen. Un infortunio molto grave per gli azzurri, che perdono la principale fonte di reti in un match tutt’altro che semplice. Proprio per questo, mai come adesso i partenopei devono assolutamente puntare sulla coralità, e sulle giocate dei vari Simeone, Raspadori, Kvaratskhelia, Politano ed altri. In particolare, a far sperare i supporter del club Campione d’Italia, il dato inerente ad un protagonista del match.

Napoli-Milan, i tifosi sperano in Zielinski

Capace di sbloccarsi in stagione contro la Lazio, divenendo poi rigorista designato della squadra, Zielinski potrebbe essere la chiave di volta della sfida tra Napoli e Milan. Secondo i dati Opta infatti, proprio il polacco avrebbe nei rossoneri la propria vittima preferita in Serie A al pari dell’Udinese, con ben 4 reti segnate al diavolo in tutta la sua carriera.

Di queste, una risale al periodo in maglia Empoli del polacco, capace di trovare la via del gol contro il Milan nel 2016, mentre le restanti 3 risalgono al 2017 ed al 2018 in maglia Napoli. In particolare, nell’ultima data citata, Zielinski fu protagonista di una doppietta, in un match che, ad oggi, rappresenta l’ultima vittoria azzurra casalinga sul Milan.