Ultimo esame per Garcia: decisione sull’esonero

Resta sempre in bilico la situazione Rudi Garcia, cui Napoli-Milan rappresenta senz’altro l’ultimo banco di prova. Le ultime indiscrezioni.

All’ombra del Vesuvio, Napoli-Milan non è una partita come le altre, ne tantomeno lo sarà mai con il passare del tempo. La super sfida tra azzurri e rossoneri ha infatti assunto i connotati di match iconico del nostro campionato già a partire dalle magiche giornate di fine anni ’80, dove le bolgie del San Paolo e del San Siro si preparavano ad accogliere i faccia a faccia tra Maradona, Careca, Gullit e Van Basten. Come non citare quindi, dopo parecchio buio all’interno della società azzurra, la splendida rimonta da 0-2 a 2-2 ad opera del Napoli di Mazzarri, su un Milan stra ricco di campioni ma pur sempre punito da Cigarini e Denis allo scadere.

Da lì, un clamoroso ribaltamento di fronte ha accompagnato i primi anni del 2010, con i partenopei sempre a ridosso delle prime posizioni ed un core rossonero invece arrancante più in basso. Con un ritorno del Milan nelle vette della classifica, quindi, anche le sfide con i campani sono tornate ad assumere un’importanza ben più solida all’interno delle stagioni, fino a raggiungere il picco massimo lo scorso anno.

Lo 0-4 del Maradona e l’uscita ai quarti di Champions hanno infatti rappresentato l’unica macchia nella stagione del tricolore azzurro, ora chiamati a rispondere sul campo a distanza di un anno. Risposta che, a poche ore dall’inizio del match, risiede tutta nelle mani di Rudi Garcia, ancora in bilico secondo le ultime indiscrezioni.

Garcia in bilico, De Laurentiis è stato chiaro

Un interessante focus su Napoli-Milan e su Rudi Garcia ha caratterizzato le odierne pagine de La Repubblica. In particolare, il quotidiano ha dato spazio all’ancora poco idilliaca situazione del francese, dalla panchina tutt’altro che stabile nonostante gli ultimi due successi contro Verona ed Union Berlin. L’ex tecnico della Roma non ha infatti ancora superato l’esame De Laurentiis, presente anche nel corso della rifinitura in vista della gara contro i rossoneri. Proprio il match contro gli uomini di Stefano Pioli potrebbe quindi fungere da ultimo banco di prova per Garcia, con due scenari totalmente agli opposti a palesarsi d’innanzi al mister.

Un trionfo là dove anche Spalletti fallì potrebbe infatti innalzare e non di poco lo status di Garcia, che potrebbe così ritrovare il calore del pubblico oltre a mantenersi ancorato ai treni Scudetto e Champions. Al contrario, invece, un trionfo rossonero al Maradona potrebbe inguaiare ancor di più la situazione di Garcia. Molto più delle settimane passate, il rischio esonero sarebbe ben ampio in caso di ulteriore debacle contro il diavolo, per giunta nuovamente tra le mura di casa.