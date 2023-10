L’ex Napoli fa impazzire i tifosi: è accaduto oggi

Sorprende e non poco l’ex Napoli, protagonista di un evento incredibile ed inaspettato nel giorno di Napoli-Milan.

All’ombra del Vesuvio si è ormai entrati in clima partita, con il Napoli che si prepara a sfidare il Milan nelle prossime ore. Un Maradona sold-out è quindi pronto a ruggire contro il temuto diavolo, in grado di collezionare, dal 2018 al 2023, ben 5 risultati utili consecutivi nell’arena di Fuorigrotta tra campionato e Champions League. Un tabù che gli azzurri vogliono assolutamente sfatare, per rimanere ancorati al treno Champions e per potersi permettere anche qualche sguardo alla lotta Scudetto.

Il dovere dei partenopei è infatti quello di difendere con le unghie e con i denti il titolo di Campioni d’Italia conquistato dopo 33 anni di digiuno, e l’intera città è ormai in completo focus sul Milan. Nonostante questo però, un evento accaduto nel pomeriggio è stato in grado di attirare l’attenzione dei supporter azzurri, sorpresi e non poco da quanto fatto dall’ex calciatore dei partenopei.

Lozano sorprende tutti, cos’ha fatto el Chucky

Nessun calciatore potrebbe esprimere al meglio il concetto di amore-odio con il tifo rispetto ad Hirving Lozano. Il secondo acquisto più pagato della storia del Napoli è stato sempre in grado di dividere l’opinione pubblica, con i supporter schieratisi spesso in due fazioni. La guerra tra sostenitori e detrattori del chucky è infatti durata nel corso dell’intera permanenza dell’esterno in quel di Napoli, culminata quest’estate dopo un’epopea sfiancante e numerose trattative saltate.

Nonostante tutto però, la degna conclusione con tanto di Scudetto vinto, le lacrime durante la premiazione e la tanta tristezza dopo l’addio del messicano, hanno contribuito a lasciare un ultimo ricordo felice di Lozano nella mente dei tifosi napoletani. Proprio per questo, i citati sono rimasti alquanto sbalorditi da ciò che l’attuale esterno del PSV è stato in grado di far vedere sul campo.

Alle ore 14.30 di quest’oggi è infatti andato in scena uno dei match più iconici del campionato olandese, che ha visto protagonisti PSV ed Ajax. Un incontro alquanto particolare, dato che la squadra di Amsterdam sta attraversando un periodo tutt’altro che idilliaco, caratterizzato da un ultimo posto sorprendente in Eredivise. Una situazione in cui il club di Eindhoven, primo in classifica, ha avuto modo di dimostrare tutto il proprio valore, imponendosi sui rivali per 5-2. Un risultato alquanto colorito e, soprattutto, reso possibile dalla splendida tripletta di Lozano. L’ex Napoli è infatti riuscito ad aprire le danze al 20′, siglando poi il 4° ed il 5° timbro per i suoi al minuto 60 ed al minuto 72. Una splendida notizia per il Chucky, in grado così di salire a quota 4 gol in 6 partite di Eredivise giocate.