Napoli-Milan, assenza confermata: arriva l’annuncio in conferenza

Arriva in conferenza stampa l’annuncio di Stefano Pioli circa un’assenza rossonera per Napoli-Milan. Le parole del mister.

Giornata di conferenze, quest’oggi, in vista di Napoli-Milan. Con il match in programma alle ore 20.45 di domenica 29 ottobre, a poco più di un giorno dal calcio d’inizio sono dunque arrivate le considerazioni da parte degli allenatori delle due compagini impegnate. Conferenze stampa dirette, sia da parte di Garcia che da parte di Pioli, con quest’ultimo che ha dato dunque aggiornamenti sia sulle condizioni mentali della squadra in vista della trasferta sia sulle condizioni fisiche dei propri calciatori. Annunciata infatti un’assenza chiave per i rossoneri.

Pioli sul Napoli, le parole

Dalla sala conferenze di Milanello, Pioli ha presentato l’imminente sfida tra Napoli e Milan quasi in contemporanea con il proprio collega Rudi Garcia. In particolare, il mister dei rossoneri ha iniziato il botta e risposta con la stampa facendo qualche considerazione inerente al Napoli e all’avversario che il club di Milano troverà di fronte al Maradona:

“Non credo ci siano stati poi così tanti cambiamenti nell’atteggiamento difensivo del Napoli. Come l’anno scorso prediligono il gioco palla al piede e sfruttano molto il fraseggio, affondando quando è il caso. Simeone o Raspadori? Forse Raspadori può raccordare più il gioco, ma Simeone è ottimo per attaccare la profondità in aria”. “Che partita sarà domani? Con il Napoli abbiamo sempre giocato con 3 centrocampisti e 3 attaccanti, ma si sa le cose come funzionano: se domani vinceremo tutti si complimenteranno, mentre saranno pronti a criticarci in caso di sconfitta. Dalla nostra parte abbiamo il favore dei risultati dello scorso anno, ma domani sarà un’altra partita”.

Poi, il mister rossonero ha dedicato un piccolo focus a Rudi Garcia e a Khvicha Kvatatskhelia. “Garcia è un ottimo allenatore che dispone di una grande squadra. Le difficoltà capitano a tutti. Domani mancherà Osimhen, ma era successo già lo scorso anno“, le parole di Pioli, che ha poi etichettato in questo modo l’esterno georgiano: “Nell’uno contro uno è davvero pericoloso e può far molto male. Sono aspetti da prendere in considerazione“.

Assenze nel Milan, l’annuncio di Pioli

La conferenza dell’ex tecnico della Lazio si è dunque spostata sul caso infortuni, con notizie buone e notizie cattive per i tifosi del Milan. I rossoneri recupereranno, a detta di Pioli, sia Okafor che Jovic, convocati per la trasferta di Napoli e pronti a dare una mano alla squadra. Diverso, invece, il discorso per Loftus-Cheek.

“Loftus purtroppo non sarà dei nostri. L’infortunio si è rivelato più lungo del previsto e non è ancora in condizione per scendere in campo. Puntiamo ad averlo con noi per la prossima sfida“, l’annuncio di Pioli.