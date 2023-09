Grande novità al Maradona: i tifosi non aspettavano altro, l’annuncio

Il comunicato ufficiale della società azzurra che ha fatto felici tanti tifosi della squadra

Era una delle novità previste per questa stagione. Le polemiche degli scorsi giorni con Assoutenti alla fine hanno trovato modo di permettere alla società di fare una presa di posizione. Il Napoli infatti, attraverso una nota ufficiale sul proprio sito web, comunica l’entrata in vigore di una nuova procedura per la prenotazione dei tagliandi.

Il nuovo sistema sarà infatti disponibile per i tifosi con disabilità al 100% e permetterà loro di acquistare i biglietti per le gare casalinghe con più facilità. Come spiegato dalla società, la procedura sarà finalizzata a garantire un equo e sicuro accesso alle strutture per assistere alle gare della squadra disputate allo Stadio Diego Armando Maradona.

Il nuovo sistema per acquistare i tagliandi

Con il nuovo sistema, tramite ricezione di un codice univoco, sarà possibile accedere a due diverse tipologie di posti: una riservata ai tifosi non deambulanti che utilizzano la carrozzina e la seconda ai tifosi con disabilità deambulanti. Per quanto riguarda i tifosi con disabilità appartenenti alla prima categoria, ossia quelli che si muovono in carrozzina, ci sarà la possibilità di acquistare i tagliandi per il Settore di Tribuna Anello Inferiore, Curva A Inferiore e infine Curva B inferiore.

Per i tifosi appartenenti alla seconda categoria, quindi con difficoltà deambulatorie, ci sarà la possibilità di acquistare i biglietti solo ed esclusivamente per il settore dei Distinti Inferiori. La società conclude il comunicato spiegando che tutti i codici stagionali emessi durante questa stagione fino alle ore 23:59 del giorno 20/09/2023 rimarranno validi.