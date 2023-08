Non solo Koopmeiners, il Napoli sonda un’altra stella dell’Atalanta: che nome

Il Napoli accende l’asse di calciomercato con l’Atalanta: contatti non solo per Teun Koopmeiners, c’è un altro super nome

Il calciomercato del Napoli è decollato nel mese di agosto, con la squadra azzurra che ha già chiuso due acquisti con l’arrivo di Natan De Souza dal Red Bull Bragantino e Jens Lys Cajuste dallo Stade Reims. Oltre a loro due, nelle ultime ore gli azzurri provando a definire l’arrivo del talento del Celta Vigo Gabri Veiga, che sta infiammando i cuori dei tifosi del Napoli. A maggior ragione perché il suo acquisto appare slegato dalla permanenza di Piotr Zielinski.

Nel corso delle ultime settimane si era fatto con insistenza anche il nome di Teun Koopmeiners dell’Atalanta, ma il club bergamasco non ha alcuna intenzione di privarsi del centrocampista olandese. Il Napoli era disposto a spendere anche una cifra importante, quasi 40 milioni di euro, per accaparrarsi l’ex centrocampista dell’AZ Alkmaar. Nel corso dei vari incontri per discutere del possibile acquisto dell’olandese, le due società hanno parlato anche di un altro calciatore nerazzurro. Il Napoli ha, infatti, espresso la volontà di acquistare un altro calciatore della rosa di Gian Piero Gasperini.

Il Napoli punta a Lookman dell’Atalanta

Stiamo parlando di Ademola Lookman, attaccante anglo-nigeriano che nel corso dell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Atalanta stupendo tutti al primo anno in Italia e in Serie A. Nel corso dell’ultima annata tra campionato e Coppa Italia, Ademola Lookman ha segnato ben 15 gol e ha regalato 8 assist ai propri compagni, dimostrandosi sotto la guida di Gian Piero Gasperini come uno dei talenti più interessanti del nostro campionato. Questi numeri da soli giustificano l’interesse di una squadra come il Napoli, che però vorrebbe limitarsi a bloccare il calciatore in vista della prossima stagione, lasciandolo ancora un anno a Bergamo.

L’Atalanta al momento però non ha alcuna intenzione di cedere nessuno dei suoi gioiellini e dunque ha già alzato un muro nei confronti del Napoli sia per Teun Koopmeiners che per Ademola Lookman. Non è da escludere però che l’anno prossimo, magari anche a causa di qualche addio in attacco, il Napoli possa riaprire i discorsi con l’Atalanta per portare in azzurro Ademola Lookman. Il calciatore, compagno di Nazionale di Victor Osimhen, è capace di giocare in qualsiasi posizione in attacco.

Vedremo se il suo futuro sarà azzurro, quello che è certo però è che l’Atalanta per vendere i propri calciatori vuole incassare il massimo possibile e dunque De Laurentiis non riuscirà ad ottenere nessuno sconto.