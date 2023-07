Fabio Cannavaro acquista il Centro Paradiso: che gioia per i tifosi azzurri

Il lieto fine tanto agognato dai tifosi del Napoli è finalmente arrivato, con la storica struttura in procinto di essere riportata al vecchio splendore.

Nelle menti dei tifosi napoletani si sa, il ricordo di Diego Armando Maradona e delle splendide gesta del Napoli targato anni ’80 sono impressi indelebilmente. Storiche diapositive che non andranno mai via rappresentano infatti il fulcro della passione azzurra, riversata per anni da quegli stessi supporter sull’iconico campo d’allenamento dei partenopei. Trattasi ovviamente dell’indimenticabile Centro Sportivo Paradiso, da anni in disuso ed in rovina ma cui ritrovato splendore potrebbe ben presto profilarsi all’orizzonte.

Fabio Cannavaro acquista il Centro Paradiso, tifosi del Napoli in delirio

Situato nei pressi di Soccavo, a pochi passi dallo Stadio Diego Armando Maradona, all’epoca San Paolo, il Centro Sportivo Paradiso ha rappresentato per anni il fulcro del Napoli del passato. Centro d’allenamento degli azzurri degli anni ’80, proprio in tale struttura migliaia di tifosi hanno potuto assistere ai magnifici allenamenti a porte aperte di Maradona e compagni, prima che la struttura venisse revocata in seguito al fallimento del Napoli nel 2004.

Sostituito poi da quello che oggi è il Konami Training Center di Castel Volturno, l’impianto è poi caduto in disuso ed in rovina a seguito di atti di vandalismo, incendi dolosi e danni meteorologici. Per anni i tifosi ne hanno chiesto l’acquisto da parte del club di De Laurentiis con conseguente ristrutturazione, con le volontà partenopee finalmente ascoltate. Seppur non dal patron dei Campioni d’Italia infatti, la struttura è stata acquistata da Fabio Cannavaro, storico difensore italiano cui primi passi nel mondo del calcio sono stati mossi proprio su quel campo.

Ad annunciare tale news, lo stesso centrale sui propri profili social nonché il quotidiano Il Mattino. Non è ancora chiaro quale diverrà l’utilizzo del Centro Paradiso sotto la gestione Cannavaro, ma la gioia dei tifosi del Napoli è ben presto esplosa alla vista di un pezzo di storia della città pronto a risplendere nell’immediato futuro.