Partita in Camerun su un campo in terra: Anguissa gioca con la divisa del Napoli (VIDEO)

Frank Anguissa è in Camerun durante le sue vacanze: il centrocampista gioca a calcetto con la divisa del Napoli.

È finalmente terminata questa infinita stagione 2022/2023. Dopo gli ultimi impegni di ieri delle Nazionali maggiori (l’Europeo Under 21 prende il via quest’oggi), molti giocatori sono tornati nei propri paesi (o andati nei paesi esotici) per riabbracciare le proprie famiglie.

Poche settimane di vacanza e meritato riposo dopo un’annata iniziata nei primi di agosto e terminata soltanto a giugno inoltrato: complice il Mondiale in Qatar disputato in autunno, questa è stata una delle stagioni più lunghe di sempre.

Anguissa torna in Camerun e gioca con la divisa del Napoli

Tra i giocatori del Napoli, chi ha fatto ritorno nel proprio paese è stato Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista del Napoli, non impegnato con la Nazionale nelle gare di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa in questo mese di giugno, ha colto l’occasione per tornare nel suo Camerun.

Da un video che circola nel web si vede il giocatore azzurro giocare una partita tra amici su un campo in terra (non proprio in ottime condizioni, per usare un eufemismo) con indosso una divisa da allenamento completamente bianca del Napoli.