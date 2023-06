Anguissa svela su Osimhen: “Mi ha detto una cosa importantissima”

Lunga intervista di Frank Zambo Anguissa ai microfoni di The Athletic. Oltre a parlare di Kvaratskhelia e Spalletti, il centrocampista ha svelato un retroscena bellissimo su Osimhen.

Parole da leader quelle rilasciate dal centrocampista del Napoli Frank Zambo Anguissa nel corso del suo intervento a The Athletic. Il camerunense ha parlato di Kvaratskhelia, lanciando un paragone con un colosso del calcio europeo come Robert Lewandowski, e di Spalletti, svelando anche un retroscena particolare della sua esperienza in azzurro.

Ma non solo: perché il numero 99 azzurro ha avuto parole meravigliose anche per Victor Osimhen, grande protagonista della stagione e trascinatore ormai di tutto lo spogliatoio. E quanto svelato dal centrocampista a riguardo ne è una piena conferma.

Le parole su Osimhen

In particolare, Frank Zambo Anguissa ha parlato di Victor Osimhen, attaccante che con i suoi gol ha trascinato il Napoli fino alla vittoria del terzo Scudetto della sua storia.

“Mi aveva predetto lo scudetto a inizio stagione”, ha rivelato il calciatore nel corso della sua intervista. Che poi ha aggiunto: “Mi disse: “Fidati, farò del mio meglio per vincere lo scudetto”. Aveva ragione. Per me lui è un grande amico.

Un retroscena che conferma l’apporto fondamentale che Osimhen ha avuto su questa stagione da record, con la speranza di viverne altre anche per le prossime.