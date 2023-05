Spalletti con la maschera di Osimhen: “Vi depisteremo!”, avete visto cos’ha fatto? (VIDEO)

Sono ore di grande euforia in casa Napoli dopo la vittoria dello scudetto. In città tifosi e gli stessi calciatori festeggiano da giorni, in un clima davvero piacevole da vivere. La volontà di tutti e continuare anche nella prossima stagione con la formula vincente di quest’anno, quindi con Spalletti in panchina.

Incontro tra Spalletti e De Laurentiis

Prima però ci sono da chiarire alcuni aspetti tra il tecnico che ha riportato lo scudetto a Napoli e il presidente De Laurentiis. Proprio in queste ore, inoltre, il patron azzurro sta incontrando il mister per pianificare la prossima stagione, il tutto con grande serenità.

Spalletti scherza con i giornalisti

A testimoniarlo è un video pubblicato da Sky Sport, in cui si può vedere Spalletti uscire dal Training Center di Castel Volturno per incontrare De Laurentiis. Nulla di strano, se non fosse che Spalletti si è rivolto ai giornalisti di Sky appostati all’esterno del centro sportivo gridando “Vi depisteremo!“, rendendo ancora più epica la scena indossando una maschera che ricorda quella di Victor Osimhen.

GUARDA QUI IL VIDEO: https://www.instagram.com/reel/CsJzqv_oBbA/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==