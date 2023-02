Spalletti elogiato dall’allenatore della big di Serie A: “È uno dei migliori tecnici italiani”

Il cammino straordinario del Napoli in questa stagione porta la firma di Luciano Spalletti. Il tecnico azzurro è stato in grado di far rendere al massimo una squadra che ha perso i suoi maggiori leader nella scorsa estate.

Percorso netto in campionato, qualificazione agli ottavi di Champions League e una città che ora sogna in grande: Spalletti è già entrato di diritto nella storia di questo club.

Luciano Spalletti (Getty Images)

Nonostante non abbia (ancora) vinto il campionato di Serie A nella sua carriera, il tecnico di Certaldo viene considerato come uno dei migliori allenatori italiani del nuovo millennio.

Le parole di Pioli su Spalletti

Non solo tifosi e opinionisti, anche i colleghi riconoscono la sua bravura. L’ultimo a elogiare il lavoro di Spalletti è stato Stefano Pioli: questa la sua risposta in conferenza stampa, alla vigilia di Milan-Tottenham di Champions League, alla domanda sui migliori allenatori italiani dell’ultima generazione.