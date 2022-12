Ronaldo disperato a fine partita: le immagini fanno il giro del mondo

Semifinale storica per il Marocco, che ai quarti di finale della Coppa del Mondo ha battuto a sorpresa, per 1-0, il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che così piò dire addio al suo sogno iridato.

Un Mondiale fin qui eccezionale per la compagine marocchina, che si piazza tra le prime quattro del mondo nonostante alla vigilia fosse tutt’altro che accreditata per un cammino del genere. Sugli scudi, il centrocampista della Fiorentina (nonché pallino del direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli) Sofyan Amrabat, protagonista assoluto della sfida e non solo.

A regalare lo storico passaggio alle semifinale è la rete di En Nesyri, al 42° minuto del primo tempo. A niente sono serviti i tentativi del Portogallo di ribaltare la situazione, affidandosi anche all’impiengo di Cristiano Ronaldo, inizialmente in panchina.

Mondiali, Portogallo-Marocco: Cristiano Ronaldo disperato a fine partita

Sono iconiche le immagini che arrivano dal Qatar, che testimoniano tutta la delusione di Cristiano Ronaldo, a causa di un sogno Mondiale che a questo punto sembra definitivamente svanito.

Lacrime, quelle dell’ex Juventus e Real Madrid, che sanno di un’era destinata ormai a concludersi. All’orizzonte, un futuro tutto ancora da scoprire.