Home » News Calcio Napoli » VIDEO – Napoli non dimentica Maradona: tributo in tutte le zone della città

È stata davvero una giornata intensa quella vissuta ieri dai napoletani, diverse tappe in città per onorare la memoria di Diego Armando Maradona.

Napoli, un’intera giornata dedicata a Maradona

Sin dalle prime ore di questa lunga giornata molte persone sono scese in strada per rendere omaggio al Pibe de Oro, tantissimi gli argentini presenti in città che con il loro calore hanno invaso le strade e i vicoli della città partenopea.

Intorno all’ora di pranzo, presso i quartieri spagnoli, il primo appuntamento di giornata: presenti Ferlaino e Maradona Jr, entrambi, in modi differenti, hanno onorato la memoria di Diego.

In seguito, Edo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, ha portato un mazzo di fiori all’interno del terreno di gioco del Maradona dove, al centro del campo, è stata riposta la gigantografia di Maradona.

Maradona, fiaccolata, San Giovanni

Napoli ricorda Maradona: il video

In quel di San Giovanni, nei pressi del murales il Dios Umano, e all’esterno dello stadio sono avvenute due fiaccolate davvero emozionanti che hanno coinvolto grandi e piccini, tutti presenti nel nome di Diego Armando Maradona.

Di seguito il video che riassume questa giornata speciale e commovente vissuta in quel di Napoli.