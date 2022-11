Gesto emozionante di Edo De Laurentiis al Maradona per Diego (VIDEO)

Si stanno moltiplicando le iniziative in città per ricordare il grande Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre 2020 lasciando sgomenta l’intera Napoli e tutto il mondo del calcio. Un avvenimento che ancora oggi, inevitabilmente, viene ricordato con enorme dolore da tutti i tifosi azzurri, così come dimostrato dalla veglia che si sta tenendo in queste ore al murales dei Quartieri Spagnoli.

Inoltre, in serata, è prevista una torciata all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona, a conferma di come questo giorno non sia ormai un giorno come gli altri per Napoli e non solo.

(Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Maradona: l’omaggio da pelle d’oca del vice presidente Edoardo De Laurentiis

Anche all’interno dello stadio Diego Armando Maradona, impianto che ha preso il suo nome proprio in seguito alla sua scomparsi, ci sono diversi omaggi per El Pibe de Oro.

In particolare, il vice presidente della SSC Napoii, Edoardo De Laurentiis, ha deposto un mazzo di fiori sull’immagine esposta al centro del campo.

Di seguito, il video: