Home » News Calcio Napoli » VIDEO – Fiaccolata per Maradona a San Giovanni: la festa per Diego

In quel di Napoli, nella giornata odierna, sono avvenute molte manifestazioni commemorative in onore di Diego Armando Maradona.

Soltanto due anni fa, ad un mese esatto dal giorno di Natale, El Pibe De Oro passava a miglior vita rimanendo davvero senza parole tutto gli appassionati di calcio e di sport.

Napoli, tante iniziative in memoria di Maradona

Tantissime persone sono scese in strada sin dalle prime ore di questa mattina, dai quartieri spagnoli fino alla commovente fiaccolata che è avvenuta allo Stadio Maradona.

Edo De Laurentiis, Diego Jr. e Ferlaino, storico presidente ai tempi dell’argentino, tra i protagonisti di questa giornata, ognuno di loro, in maniera differente, ha reso omaggio a Maradona.

Maradona Jr, Napoli, Quartieri Spagnoli

Murales San Giovanni, fiaccolata per Maradona

In particolare, anche al murales di San Giovanni, il Dios Umano, c’è stata una piccola fiaccolata e qualche coro in memoria di colui che è riuscito, dopo anni di sofferenza, a portare Napoli sul tetto d’Italia.

Con un Napoli così in forma e in testa al campionato, il ricordo di Maradona non può che essere ancora più intenso nella speranza che un giorno Napoli e i napoletani possano tornare a vivere quelle emozioni.

DI SEGUITO IL VIDEO: