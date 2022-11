VIDEO- Omaggio da brividi per Maradona allo stadio: emozione unica

Oggi è un giorno triste ma allo stesso tempo speciale per Napoli e tutti i napoletani: due anni fa Diego Armando Maradona, nella sua residenza in Argentina, lasciava questo mondo.

Napoli omaggia Maradona: diverse manifestazioni in città

Oggi tutta la città ha omaggiato il più grande giocatore di tutti i tempi attraverso diverse manifestazioni di commemorazione, dislocate per tutto il territorio.

Ad aprire le danze è stato il murales dedicato al Pibe De Oro situato ai quartieri spagnoli: era presente il figlio Maradona Jr., autore di alcune dichiarazioni davvero toccanti, e numerosi tifosi argentini che hanno intonato molti cori in ricordo di Diego.

Maradona Jr, quartieri spagnoli, intervista

Successivamente, Edo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, ha riposto un mazzo di fiori proprio nello stadio che, da due anni a questa parte, porta il nome di Diego Armando Maradona.

Napoli, fiaccolata in onore di Maradona

Proprio in questi minuti, invece, sta avvenendo una fiaccolata all’esterno dello stadio degli azzurri: sono presenti numerose persone, tantissimi i cori per Diego, un momento davvero emozionante per tutti gli amanti del calcio e non solo.

DI SEGUITO IL VIDEO: