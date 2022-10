Home » News Calcio Napoli » ATP Napoli, niente acqua in hotel: “Giocatori e staff non hanno potuto fare la doccia”

La città di Napoli sta ospitando il torneo di tennis ATP 250, poteva essere un’enorme vetrina per la città partenopea, ma purtroppo una serie di imprevisti e disagi stanno generando l’effetto opposto agli occhi dell’opinione pubblica.

Problemi ATP Napoli, le ultime notizie

Una serie di disagi e problemi si sono manifestati subito all’inizio del torneo, problemi con l’impraticabilità dei campi a causa dell’umidità, partite sospese e rinviate, fino allo scontro verbale tra tifosi e organizzazione del torneo.

Foto: Tennis Club Napoli

Niente acqua in hotel, problemi per i tennisti

Stamattina si è verificata l’ultima peripezia in ordine cronologico: all’Hotel Esedra, l’albergo ufficiale del torneo, manca inspiegabilmente l’acqua e i giocatori con il loro staff non hanno potuto fare la doccia prima di recarsi al Tennis Cup Napoli.

In programma c’è una giornata molto lunga e fitta di impegni tra primo e secondo turno, con ben dodici match in programma. Il numero degli incontri previsti per la giornata di oggi è dovuto proprio ai rinvii della giornata di ieri.

Oggi è la giornata dell’esordio per Matteo Berrettini, idolo del pubblico locale soprattutto dopo il simpatico siparietto in cui invitava Djokovic a metterci un po’ di “cazzima napoletana”.

Michele D’Errico