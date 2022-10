Atp Napoli: dirigente minaccia i paganti e sbatte 50 euro in faccia a un tifoso (VIDEO)

ATP NAPOLI – Non si placano le polemiche sull’ATP Napoli 250, competizione di rilievo che si sta svolgendo in questi giorni nella città partenopea. Diversi sono gli episodi controversi che stanno facendo discutere sui social e non solo: dai diversi match rinviati per impraticabilità, all’episodio che ha visto protagonista suo malgrado il tennista Nicolas Barrientos.

“Questo è il colmo. Come può succedere in un ATP 250? Nemmeno in un challenger mi era mai capitata una cosa del genere“, ha denunciato sui social Barrientos, dopo che è stato “sfrattato” con la moglie dall’hotel in cui alloggiava.

Inoltre, un video che sta circolando sui social proprio in questi minuti, solleva una nuova polemica – l’ennesima – sulla competizione.

Disagi ATP Napoli: nuovo episodio controverso

Il video in questione ritrae un dirigente dell’ATP Napoli che, alle prese con la furia dei paganti a seguito delle ennesime partite sospese per umidità.

L’organizzazione ha comunicato ufficialmente che tutto slitta a domani: una situazione davvero complicata per un evento che non sembra trovare pace.

Intanto, la delusione dei paganti è inevitabile, che porta così anche a episodi di tensioni, così come testimoniato nel video citato in precedenza.

“Organizzazione silente, che consente l’ingresso per il serale, quando poi il serale non si può fare.

Un rimborso inizialmente negato e barattato con l’ingresso per il giorno dopo”, ha denunciato l’utente che ha condiviso sui social le immagini dello scontro.

CLICCA QUI per guardare il video.