Infortunio Politano, la caviglia si è gonfiata: potrebbe accadere con la Nazionale

Matteo Politano è certamente stato uno dei migliori in campo contro il Milan nel match che gli azzurri hanno vinto con il risultato di 2-1.

Oltre al merito di aver sbloccato la gara dal dischetto, Politano sta vivendo un momento di forma strepitoso. Probabilmente è il miglior Politano mai visto in maglia azzurra, sempre in grado di saltare l’uomo e creare la superiorità numerica, inoltre è migliorato parecchio nella fase difensiva e la sua presenza sulla fascia destra è diventata fondamentale per il Napoli.

Politano Infortunio (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Ieri sera, però, è stato costretto ad uscire anzitempo dal campo a causa di un problema alla caviglia destra. Come affermato dallo stesso giocatore nel post partita, in un contrasto con Tomori gli si è “girata” l’articolazione e nelle ore successive al match gli si era anche gonfiata.

La Serie A vive ora la prima sosta nazionali e Politano era stato convocato da Roberto Mancini. L’infortunio, però, potrebbe cambiare i programmi del numero 21 azzurro. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’azzurro oggi sarà regolarmente a Coverciano per il raduno, ma la sua permanenza con la nazionale non è scontata. Verranno effettuati tutti gli esami del caso e poi si deciderà il da farsi.

Sempre secondo quanto afferma la Gazzetta, Mancini avrebbe già pronto il sostituto: si tratta di uno tra Caprari e Zaccagni.