Napoli-Monza: la formazione ufficiale scelta da Spalletti

Il Napoli è pronto a scendere in campo contro il Monza per la seconda giornata di Serie A. Questa volta gli uomini di Luciano Spalletti giocheranno allo Stadio Diego Armando Maradona davanti ai loro tifosi. Molti i nuovi innesti che vivranno per la prima volta l’emozione di calpestare l’erba dell’impianto sportivo di Fuorigrotta.

FOTO: Getty Images, Kvaratskhelia

Tramite il profilo ufficiale Twitter la SSC Napoli ha rivelato quali sono le scelte del tecnico di Certaldo per questa partita contro il Monza delle 18:30. Luciano Spalletti ha ripetuto la medesima formazione della partita al Bentegodi contro il Verona: un 4-3-3 classico con Meret tra i pali.

La difesa a 4 sarà composta da Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, con Rrahmani e Kim in posizione centrale. A seguire il centrocampo sarà affidato ad Anguissa, Lobotka e Zielinski. L’attacco è tutto nelle mani di Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Napoli-Monza: gli undici titolari di Spalletti

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Questi gli undici scelti da Luciano Spalletti per partire titolari contro il Monza nel match di oggi alle 18:30.