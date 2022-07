Napoli-Adana Demirspor, che flop: in quanti hanno acquistato la partita

Ieri sera, allo stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro, è andata in scena la prima amichevole del Napoli delle quattro in programma del secondo ritiro estivo: contro i turchi dell’Adana Demirspor è finita 2-2. Tutte le reti sono state segnate nel secondo tempo: Napoli passato in vantaggio con la rete di Lozano; i turchi ribaltano il risultato con due rigori, segnati da Balotelli e Yusuf Sari; nei minuti di recupero, gli azzurri agguantano il pareggio con un’autorete rocambolesca di Cokcalis.

Napoli Adana

La partita degli azzurri era possibile seguirla allo stadio, ma i prezzi dei biglietti sono stati ritenuti troppo alti: 30€ curve e distinti e 40€ la tribuna. Costi esorbitanti per un’amichevole di fine luglio. Anche per vederla in tv e streaming, l’amichevole è stata trasmessa in pay-per-view al prezzo di 9,99€ sia su Sky sia sulla pagina Facebook del club.

Ma la scelta della società di vendere la partita a 9,99€ non è stata delle migliori: sono stati meno di 1500 i tifosi che hanno acquistato il match. I motivi sono molteplici, ma ce n’è uno in particolare: la partita è stata trasmessa gratis in alta definizione dalla tv turca. Molti tifosi del Napoli si sono collegati proprio sul canale turco per poter seguire il match.

Anche allo stadio c’è stato un grande flop: solo 700 biglietti venduti su 5000 posti disponibili del Patini. I tifosi hanno occupato solo una piccola parte dei distinti e delle tribune: le curve non sono state nemmeno aperte, visti i pochi spettatori accorsi allo stadio.

Una figura non proprio bella della società: la scelta migliore sarebbe quella di andare più incontro ai tifosi, senza proporre prezzi troppo alti per delle partite che non possono dire molto su quello che sarà la prossima stagione.