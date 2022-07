Un video fa impazzire i tifosi del Napoli: ci sarà lui a presentare la maglia?

Quando saranno presentate le nuove maglie del Napoli? Il dilemma di tantissimi tifosi non è ancora stato risolto e, a meno di un mese dall’inizio del campionato, gli azzurri sono l’unica squadra tra le big a non aver ancora presentato le nuove divise del per il 2022/23.

Con ogni probabilità, chiaramente, i nuovi kit saranno presentati nel ritiro di Castel di Sangro che inizerà tra due giorni e durerà sino al 6 agosto.

Maglie Napoli Mertens

Nuove maglie Napoli: sorpresa Mertens?

Il Napoli a giorni presenterà sia la campagna abbonamenti 2022/23 che le nuove maglie. Il club azzurro non ha ancora accontentato i tifosi ma la sorpresa potrebbe essere dietro l’angolo. Anche per il modo in cui saranno presentate le nuove divise.

Ci sarà Dries Mertens alla presentazione delle maglie che annuncerà anche il rinnovo? Un video che è andato virale su TikTok sta facendo impazzire i tifosi perché riprende una foto con una delle nuove maglie del club e il modello in posa è proprio ‘Ciro‘ Mertens. Tra pochi giorni la verità.