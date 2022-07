De Laurentiis contestato dai tifosi: “Mertens? Ho fatto la mia offerta, lui rifiuta”

La situazione legata al calciomercato del Napoli ha scontentato i tifosi che sono in piena contestazione con Aurelio De Laurentiis e la proprietà azzurra. Gli arrivi di Khvicha Kvaratskhelia, Mathias Olivera, Leo Ostigard e quello imminente di Kim Min-Jae, non sono bastati per sopperire agli addii molto dolorosi delle ultime settimane.

De Laurentiis Mertens

Calciomercato Napoli, De Laurentiis: “Mertens? Due offerte rifiutate”

Il futuro di Dries Mertens tiene ancora i tifosi del Napoli sulle spine. Il belga al momento non fa parte della rosa del Napoli e l’addio definitivo potrebbe essere possibile, visto il contratto scaduto e le trattative per il rinnovo non andate a buon fine.

Alcuni tifosi del Napoli hanno fermato Aurelio De Laurentiis per strada e chiesto spiegazioni sul futuro di Mertens. Aria molto tesa intorno al patron, come riporta anteprima24.it, anche insultato e invitato a cedere il club azzurro per dedicarsi interamente alla gestione del Bari.

“A Mertens prima ho offerto 1,8 milioni, poi ho incrementato l’offerta di 200mila euro fino a 2 milioni e infine gli ho offerto 2,4 milioni. Lui li ha rifiutati. La durata del contratto? Lui voleva stare un anno“