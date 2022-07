“Ti piace Dybala?” Spalletti risponde ad un tifoso del Napoli

Il Napoli si sta preparando a Dimaro-Folgarida per la stagione 2022/23. Luciano Spalletti, al momento, ha perso Dries Mertens e Lorenzo Insigne in attacco e ha bisogno di nuove pedine di qualità in avanti per continuare sulla scia importante dell’ultima stagione.

Dal teatro della città di Dimaro-Folgarida, Luciano Spalletti con Amri Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo, ha risposto alle domande dei tifosi. Tra le tante domande di calciomercato che hanno riguardato soprattutto Koulibaly e Mertens, si è parlato anche di Paulo Dybala.

Dybala Napoli Spalletti

Spalletti: “Dybala? Mi piace molto”

Un tifoso del Napoli ha chiesto a Luciano Spalletti del suo gradimento per Paulo Dybala, calciatore di cui si sta tanto discutendo in orbita Napoli. Il tecnico è stato molto chiaro nella risposta, lasciando aperta anche una porticina in vista del futuro.

Ti piace Dybala? “Certo che mi piace, così come a tanti. Ha le qualità per dare soluzioni ad una squadra. Ha estro e fantasia,è tecnico e talentuoso, un grandissimo piede, batte benissimo i calci piazzati e fa gol. Cercheremo di farlo crescere un pochino e poi è perfetto per essere un calciatore da squadra forte“.