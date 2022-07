Rrahmani da Folgarida: “Koulibaly? Da lui ho imparato tutto, spero che resti”

Dalla piazza di Folgarida Luciano Spalletti, Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani rispondono alle domande e alle curiosità dei tifosi, che stanno seguendo numerosi la squadra in ritiro. Un supporto importante quello dei tifosi azzurri, che non stanno facendo mancare l’affetto alla squadra in queste ore molto calde.

Potete seguire l’evento in diretta su tutti i nostri canali social.

Di seguito le parole di Amir Rrahmani:

Viste le voci sulla cessione di Koulibaly, come ti senti in questo momento?

“Ė un giocatore forte, abbiamo giocato molte partite insieme, speriamo che rimanga. Lo vogliamo tutti“.

Cosa hai imparato da Koulibaly?

“Tutto!”.

Qual è il calciatore avversario che ti ha messo di più in difficoltà?

“Sono tanti, quest’anno Leao, ma anche Boga negli anni scorsi. Ci sono tanti giocatori forti che ci mettono in difficoltà“

Qual è secondo voi il giocatore che vi ha emozionato di più, con cui avete giocato oppure contro?

“Per me Victor Osimhen, con lui è una guerra tutti i giorni“.

Tralasciando il mercato, calcisticamente cosa ti ha dato giocare in coppia con Koulibaly?

“Abbiamo giocato tante partite insieme, ci siamo capiti molto bene. È trai giocatori più forti al mondo ed è un onore giocare insieme a lui“.

Hai mai pensato di abbandonare il calcio in alcuni momenti di sconforto?

“Non ho mai pensato di abbandonare perchè è una professione, una passione. Amo il calcio da quando ero piccolo e il mio sogno era giocare a questi livelli“.