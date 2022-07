Di Lorenzo da Dimaro: “A Napoli sto benissimo, Osimhen mi sorprende sempre. Nuova stagione? Abbiamo un obiettivo”

Non mancano gli impegni per i calciatori del Napoli nel ritiro di Dimaro-Folgarida, anche fuori dal terreno di gioco. Infatti questa sera l’allenatore Luciano Spalletti, Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo nella splendida cornice della Val di Sole risponderanno alle domande dei tifosi, in un evento seguibile interamente in diretta sui canali social di Spazio Napoli!

Ecco le parole di Giovanni Di Lorenzo:

Ti piace stare a Napoli?

Si molto, io e la mia famiglia ci troviamo benissimo. È una città bellissima e mi piace tantissimo viverci.

Cosa ti ha ispirato a diventare calciatore?

Ho questa passione da quando ero piccolo che adesso è diventata anche un lavoro. Sono molto fortunato.

Quale avversario ti ha messo di più in difficoltà?

Ci sono tanti giocatori forti ma quest’anno sicuramente Leao ha fatto un campionato strepitoso e mi ha fatto sudare.

Qual è il compagno di squadra che più ti ha emozionato?

Qui a Napoli sicuramente Insigne ci ha fatti divertire, e se devo scegliere un giocatore forte con cui ho giocato scelgo lui.

Quanto è forte Victor Osihmen?

Fortissimo, ma ha grossi margini di miglioramento. Noi abbiamo la fortuna di vederlo allenare, quest’anno nonostante gli infortuni ha fatto un ottimo campionato e speriamo che si ripeta e faccio tanti gol.

Moralmente com’è l’atmosfera all’interno dello spogliatoio?

Sicuramente l’entusiasmo c’è, dopo due anni siamo tornati in Champions e dobbiamo cercare di crescere e di migliorare. Noi siamo pronti, siamo carichi per ripartire.

Posso contare su di te al fantacalcio?

Nell’ultima non sono stato molto bravo a livello di gol (ride ndr), spero di sarti più soddisfazioni.

Ci sono terzini destri a cui ti ispiri?

Quelli che adesso per me sono i migliori sono Cancelo e Alexander-Arnold, e cerco di prendere spunto da loro.

Se Koulibaly dovesse andare via tu diventeresti il prossimo capitano, come cambia il tuo ruolo nello spogliatoio?

Intanto il capitano ce l’abbiamo, vedremo quello che succederà. Non è detto che diventi io, lo decideranno il mister e lo spogliatoio.

Hai mai pensato di abbandonare il calcio?

Fortunatamente nelle ultime stagioni ho giocato abbastanza quindi non ho mai pensato a questo.