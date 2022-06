Del Genio: “Spalletti non vuole Deulofeu? Ho una sensazione”

Ieri sera Luciano Spalletti ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport, in cui ha parlato del Napoli del futuro e degli obiettivi della prossima stagione del club azzurro. Il tecnico ha ribadito che rientrare nelle prime quattro posizioni sarà ancora una volta l’obiettivo principale – seppur di difficile raggiugnimento – ma che ovviamente si terrà d’occhio anche la situazione Scudetto.

Il futuro del Napoli di Spalletti passa anche dalle mosse di calciomercato. Una di quelle da tenere sotto controllo è relativa all’innesto di Gerard Deulofeu. Ma sulle colonne del Corriere dello Sport, questa mattina, si è parlato di un disappunto di Spalletti sulle volontà della società di puntare sullo spagnolo.

Calciomercato Napoli Deulofeu (Getty Images)

Del Genio: “Deulofeu perfetto per Spalletti”

Sul quotidiano si parlava di inadeguatezza di Deulofeu al gioco che Luciano Spalletti intende mettere in atto per il Napoli del futuro e dei dubbi sul chiudere o meno la trattativa. Attraverso i microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio ha analizzato il profilo dello spagnolo agli ordini del tecnico azzurro, ribaltando la visione del Corriere dello Sport.

“Non c’è nessun virgolettato di Spalletti che lascia trasparire perplessità su Deulofeu. Non per andare contro a ciò che dice il Corriere dello Sport, non so se Spalletti lo pensa davvero, ma io mi permetto di dire che non è vero che il giocatore non si sposi col suo calcio. Anzi, penso che Deulofeu c’entra molto con il gioco che vuole fare Spalletti“.