Spalletti esce allo scoperto: “Non voglio un portiere così, deve saperlo fare”

Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante la festa dedicata al fratello Marcello scomparso tre anni fa.

Il tecnico toscano in particolare ha toccato un tasto dolente e che riguarda da vicino anche il Napoli: la costruzione dal basso e il ruolo del portiere nel calcio del futuro.

Spalletti

Di seguito le sue parole:

“Il futuro è che il portiere giocherà tanti palloni. Nessuno vorrà un portiere che non sappia giocare con i piedi poi è chiaro che bisogna anche parare “.

Un chiaro messaggio da parte del tecnico toscano, anche lui nella sua squadra necessita di un portiere bravo con il pallone tra i piedi affinché lo sviluppo della manovra possa partire dal basso.

Proprio in questi giorni in casa Napoli tiene banco la questione portiere, con molta probabilità Ospina non rinnoverà il proprio contratto e dunque Meret sarà il titolare nella prossima stagione.

Lo stesso Meret che nell’ultima stagione in particolare ha riscontrato non poche difficoltà con la palla tra i piedi.

Meret (Getty Images)

Il Napoli però sembra deciso a puntare sul portiere italiano che dunque dovrà migliorare sensibilmente con i piedi considerata anche l’idea di gioco di Luciano Spalletti.