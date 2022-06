Scambio tra Napoli e Lazio: cambia tutto sul futuro di Zielinski

Negli ultimi giorni ci sono state voci che hanno raccontato un possibile scambio tra Napoli e Lazio con protagonisti Zielinski e Luis Alberto. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport però, il club partenopeo ha smentito la possibile trattativa.

Zielinski Theo Hernandez Napoli Milan

L’indiscrezione sullo scambio Zielinski-Luis Alberto aveva sorpreso un po’ tutti. Sin da subito la trattativa si preannunciava molto complicata ma fino ad oggi non c’era stata ancora nessuna smentita ufficiale. Smentita che, secondo il Corriere dello Sport sarebbe arrivata stamane a dimostrazione del fatto che al momento, non c’è nulla di concreto.

Il Napoli tuttavia, continua a lavorare sul centrocampo; è stata avanzata un’offerta importante per il rinnovo di Fabian Ruiz e allo stesso tempo c’è interesse per Makengo dell’Udinese, Asllani dell’Empoli e Tamèze dell’Hellas Verona. Queste ultime due ipotesi però, sono da valutare in quanto negli ultimi giorni Inter e Fiorentina si sarebbero avvicinate rispettivamente ai due calciatori che sono anche nel mirino degli azzurri.