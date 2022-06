Scambio a sorpresa tra Napoli e Lazio? Da Roma lanciano la bomba di mercato

Le porte del calciomercato si preparano sempre più alla riapertura: il tempo passa e le voci si fanno sempre più insistenti e ridondanti, in Italia ma non solo. Anche il Napoli è stato coinvolto in diversi rumors di mercato e uno di questi è arrivato proprio quest’oggi direttamente da Roma, con il quotidiano Il Tempo: il giornale capitolino ha riportato nell’edizione odierna di un possibile scambio tra gli azzurri e la Lazio di Maurizio Sarri, sempre attento ai suoi ex calciatori.

Piotr Zielinski calciomercato (Getty Images)

Zielinski alla Lazio per Luis Alberto? L’indiscrezione

Incredibile notizia lanciata da Il Tempo nella sue edizione odierna: secondo quanto riportato dal quotidiano capitolino, la Lazio e il Napoli starebbero addirittura pensando ad uno scambio alla pari tra Piotr Zielinski, che non ha un rapporto idilliaco con l’attuale allenatore Luciano Spalletti, e Luis Alberto, che vive la stessa situazione in biancoceleste con Maurizio Sarri.

Il tecnico toscano, che lo ha lanciato prima all’Empoli e poi al Napoli, ha un occhio di riguardo proprio per il polacco e vorrebbe quindi tornare ad allenarlo: l’unico ostacolo che potrebbe frenare la trattativa è l’ingaggio del 20 partenopeo, che si aggira attorno ai 3.5 milioni netti a stagione.