Rinnovo Fabian Ruiz, mossa a sorpresa del Napoli per il futuro

Il Napoli e Fabian Ruiz stanno decidendo il futuro: rinnovo, permanenza a scadenza o cessione? I tifosi azzurri stanno aspettando una risposta che, evidentemente, arriverà solo nel giro delle prossime settimane, quando il calciomercato entrerà sempre più nel vivo.

Il Napoli non ha mai nascosto la voglia di trattenere il centrocampista spagnolo così come è sempre stata ribadita la possibilità di cederlo in estate in caso di offerte irrinunciabili.

Fabian Ruiz rinnovo Napoli (Getty Images)

Rinnovo Fabian Ruiz: l’offerta del Napoli

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Napoli ha fatto uno scatto importante in avanti per il rinnovo di Fabian Ruiz. Una delle situazioni contrattuali più spigolose riguarda proprio lo spagnolo, in scadenza nel 2023.

L’intenzione del club partenopeo è quella di prolungare l’accordo per non rischiare di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione. E De Laurentiis avrebbe deciso di offrire un nuovo contratto a cifre rivisitate verso l’alto rispetto a quelle attuali. Poi ci saranno da considerare anche tutte le eventuali offerte che potrebbero arrivare nelle prossime settimane.