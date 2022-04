PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SASSUOLO – Dopo la cocente sconfitta del Castellani contro l’Empoli, il Napoli dovrà subito riscattarsi per ottenere la qualificazione matematica alla prossima UEFA Champions League. La prossima avversaria degli uomini di Spalletti sarà il Sassuolo, reduce dalla sconfitta interna contro la Juventus e senza particolari ambizioni, con la zona Europa lontana 10 punti.

Le due squadre si sfideranno domani, 30 marzo alle ore 15:00, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli in occasione della 35ª giornata di campionato.

Probabili formazioni Napoli Sassuolo

I dubbi di Spalletti

Per gli azzurri, tra i pali, Ospina è pronto a riprendersi il posto da titolare dopo il clamoroso errore di Meret ad Empoli.

La linea difensiva sarà verosimilmente composta da Mario Rui, Koulibaly, Rrahmani e Zanoli (con Di Lorenzo che potrebbe tornare tra i convocati di mister Spalletti).

Il Napoli dovrà fare ancora a meno di Stanislav Lobotka, costretto ai box per la lesione al bicipite femorale rimediata nella gara contro la Roma. Il centrocampista slovacco dovrebbe tornare disponibile in vista della sfida contro il Torino. In regia, allora, Spalletti dovrebbe confermare nell’undici iniziale Anguissa e Fabian Ruiz.

Il terzetto Insigne-Mertens-Lozano sarà quasi sicuramente quello titolare ad agire alle spalle dell’unica punta, Victor Osimhen.

Le probabili scelte di Dionisi

Dionisi dovrà fare a meno di Kyriakopoulos squalificato e degli infortunati Traoré, Harroui e Toljan. In campo, nel 4-3-3, Consigli tra i pali e difesa a 4 con Muldur e Rogerio sulle fasce, Chiriches (o Ayhan) al fianco di Ferrari al centro. Trio di centrocampo con Matheus Henrique insieme a Maxime Lopez e Frattesi. In avanti ci saranno Berardi, Raspadori e Scamacca.

Probabili formazioni Napoli-Sassuolo

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Raspadori, Scamacca.