DOVE VEDERE NAPOLI SASSUOLO – Dopo la cocente sconfitta del Castellani contro l’Empoli, il Napoli dovrà subito riscattarsi per ottenere la qualificazione matematica alla prossima UEFA Champions League. La prossima avversaria degli uomini di Spalletti sarà il Sassuolo, reduce dalla sconfitta interna contro la Juventus e senza particolari ambizioni, con la zona Europa lontana 10 punti.

Le due squadre si sfideranno domani, 30 marzo alle ore 15:00, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli in occasione della 35ª giornata di campionato.

Napoli-Sassuolo, i precedenti

Quello della prossima giornata sarà il 18º incontro tra Napoli e Sassuolo. Questi i precedenti tra le due squadre:

8 vittorie Napoli

7 pareggi

2 vittorie Sassuolo

SSC Napoli, il rendimento delle due squadre

Nonostante gli ultimi risultati abbiano di fatto tagliato fuori il Napoli dalla corsa Scudetto, la squadra di Spalletti può ancora puntare alla qualificazione alla prossima Champions League. Serviranno 5 punti (su 12 disponibili) nelle ultime quattro gare per la sicurezza matematica.

Nelle ultime 3 gare gli azzurri hanno totalizzato soltanto 1 punto, perdendo contro Fiorentina ed Empoli e pareggiando contro la Roma. Il momento di forma non è dei migliori, ma contro il Sassuolo servirà una vittoria per dare ossigeno alla classifica e ritrovare 3 punti che mancano dalla sfida contro l’Atalanta dello scorso 3 aprile. Dove vedere Napoli Sassuolo

Il Sassuolo di Dionisi è stato elogiato da appassionati e addetti ai lavori per tutto il corso della stagione, ma con una classifica tranquilla i neroverdi hanno un po’ tirato i remi in barca. Sono 3 le sconfitte (contro Lazio, Cagliari e Juventus) nelle ultime 4 giornate (di mezzo una vittoria contro l’Atalanta).

Dove vedere Napoli Udinese

Dove vedere Napoli Udinese: SKY o DAZN?

La gara tra Napoli e Sassuolo, valida per la 35ª giornata di Serie A, andrà in scena sabato 30 aprile alle ore 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Ma come sarà possibile seguire il match? Napoli-Sassuolo sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Disponendo di un account DAZN, la partita sarà comodamente visibile da casa.

In alternativa, il match tra Napoli e Sassuolo potrà essere seguito anche in streaming scaricando l’app di DAZN su smartphone, tablet, XBOX, PS4, PS5 o PC.

La telecronaca di Napoli-Udinese sarà affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Gobbi. Il pre-partita di Napoli-Sassuolo inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita.